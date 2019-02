Calcio Varese, anche il team manager al passo d’addio

Il Calcio Varese perde un altro pezzo dello staff, uno degli ultimi rimasti a cercare di governare una situazione che ogni giorno di più è tra il grottesco e il disastroso.

Nando Vescusio, arrivato come addetto stampa e poi promosso in corso d’opera anche nel ruolo di team manager, ha annunciato quest’oggi il proprio disimpegno dalla società biancorossa. Vescusio, origini bresciane e una lunga esperienza anche in realtà sportive di altissimo livello, ha cercato nelle ultime settimane di fare da tramite per quanto possibile tra società (quel che resta), squadra e organi di stampa.

Ora la resa, dovuta anche – non solo, ovviamente – al fatto (lui, nel comunicato, preferisce soprassedere) di non avere più a disposizione un alloggio in città da ormai un mese a causa dell’affitto che il Varese non ha pagato.

«Il progetto che anche io ho sposato non ha trovato attuazione nonostante le promesse proferite dai vari organi della società che si sono succeduti dal mio arrivo a luglio 2018 ad oggi.

Sono grato per la fiducia che la città di Varese ha riposto in me come persona e come professionista ed è anche per il rispetto di questi valori che ho deciso di interrompere ogni collaborazione.

Mi dissocio dalle promesse di rinascita che negli ultimi mesi sono state proferite e dalle attestazioni di pagamento di vecchie pendenze che sono state esibite».

Con l’addio di Vescusio, lo ribadiamo, il club perde uno dei pochi professionisti che hanno cercato di tenere in piedi “la baracca” (il termine che usiamo, purtroppo, ci sembra il più adeguato…). A Nando il nostro augurio sincero per il prosieguo della carriera.

UNION VILLA-VARESE IL 27 FEBBRAIO

Nel frattempo l’Union Villa Cassano ha annunciato che il recupero della partita con il Varese saltata per via della neve ieri (domenica 3) è stato fissato per mercoledì 27 febbraio, che però coincide con la prima partita della fase interregionale di Coppa Italia. I biancorossi dovranno già recuperare il match con la Varesina, gara questa programmata per mercoledì 13 febbraio. Naturalmente, in questo momento, non ci è dato di sapere con quale formazione il Varese scenderà in campo nelle due circostanze né se il campo di Masnago sarà disponibile domenica prossima – 10 febbraio – per il match interno con la Castanese.