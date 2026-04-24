Grave incidente alla Cargo City di Malpensa: operaio perde una gamba
È successo nei giorni scorsi, l'uomo è stato schiacciato da un trattorino
Grave infortunio sul lavoro all’interno della sede operativa di Dhl, alla Cargo City di Malpensa, dove un operaio di circa cinquant’anni è rimasto coinvolto in un incidente con un mezzo di movimentazione. L’uomo ha riportato ferite gravissime ed è stato necessario procedere all’amputazione di una gamba.
Sono in corso gli accertamenti da parte degli enti competenti per chiarire con precisione la dinamica dei fatti.
«In questo momento così delicato – evidenzia il segretario generale Uil Trasporti Lombardia Antonio Albrizio – desidero esprimere la più sincera vicinanza al nostro collega coinvolto, con l’auspicio che possa avere una pronta e completa guarigione. Al lavoratore è garantito fin da subito il pieno supporto dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per affrontare questa difficile situazione».
Sulla vicenda è intervenuto anche Raffaele Dell’Erba, segretario responsabile Uiltrasporti Varese: «L’evento, purtroppo di natura imprevedibile, è ora al vaglio degli enti preposti per chiarirne l’esatta dinamica. Tuttavia, non restiamo in attesa: sono già stati avviati i primi incontri tra l’azienda e gli Rls per approfondire l’accaduto e individuare ogni azione utile a rafforzare ulteriormente le misure di prevenzione. La sicurezza è una priorità assoluta che perseguiamo con unità e senso di responsabilità».
A seguito dell’incidente sono stati attivati anche i protocolli interni di revisione, con l’obiettivo di verificare le procedure in essere e garantire standard di sicurezza ancora più elevati. Nel frattempo prosegue il confronto tra azienda e rappresentanze dei lavoratori, già da tempo impegnate in un dialogo costante sui temi della prevenzione.
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