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Gallarate/Malpensa

Grave incidente alla Cargo City di Malpensa: operaio perde una gamba

È successo nei giorni scorsi, l'uomo è stato schiacciato da un trattorino

DHL Malpensa Fashion Week

Grave infortunio sul lavoro all’interno della sede operativa di Dhl, alla Cargo City di Malpensa, dove un operaio di circa cinquant’anni è rimasto coinvolto in un incidente con un mezzo di movimentazione. L’uomo ha riportato ferite gravissime ed è stato necessario procedere all’amputazione di una gamba.

Sono in corso gli accertamenti da parte degli enti competenti per chiarire con precisione la dinamica dei fatti.

«In questo momento così delicato – evidenzia il segretario generale Uil Trasporti Lombardia Antonio Albrizio – desidero esprimere la più sincera vicinanza al nostro collega coinvolto, con l’auspicio che possa avere una pronta e completa guarigione. Al lavoratore è garantito fin da subito il pieno supporto dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per affrontare questa difficile situazione».

Sulla vicenda è intervenuto anche Raffaele Dell’Erba, segretario responsabile Uiltrasporti Varese: «L’evento, purtroppo di natura imprevedibile, è ora al vaglio degli enti preposti per chiarirne l’esatta dinamica. Tuttavia, non restiamo in attesa: sono già stati avviati i primi incontri tra l’azienda e gli Rls per approfondire l’accaduto e individuare ogni azione utile a rafforzare ulteriormente le misure di prevenzione. La sicurezza è una priorità assoluta che perseguiamo con unità e senso di responsabilità».

A seguito dell’incidente sono stati attivati anche i protocolli interni di revisione, con l’obiettivo di verificare le procedure in essere e garantire standard di sicurezza ancora più elevati. Nel frattempo prosegue il confronto tra azienda e rappresentanze dei lavoratori, già da tempo impegnate in un dialogo costante sui temi della prevenzione.

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Pubblicato il 24 Aprile 2026
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