Il Varese “riattivato” è pronto a giocare contro l’Union Villa

Union Villa e Varese si ritroveranno di fronte mercoledì pomeriggio al Comunale di Cassano Magnago (ore 15) per il recupero della 4a giornata di ritorno, e già questa una notizia: la squadra biancorossa garantirà infatti una certa continuità dopo essere “riapparsa” domenica scorsa per disputare il match contro il Ferrera Erbognone (2-3 per i pavesi) sul campo di Viggiù. Nel pieno del marasma societario, in qualche modo, il presidente Benecchi è riuscito a rimettere in moto la “macchina” societaria grazie al supporto di Viggiù che ha concesso gratuitamente il campo di gioco e – a quanto pare – a quello del “solito” Paolo Maccecchini che coprirà le spese delle giornate di gara (pranzo e pullman) delle trasferte a Cassano e a Milano domenica 3, quando Gestra e compagni affronteranno l’Alcione.

Sul fronte agonistico mister Domenicali – rientrato in città: albergo pagato dal presidente Benecchi a quanto ci risulta – avrà a disposizione una squadra leggermente più allenata e più lunga rispetto al match con il Ferrera. Alla convocazione per la partita con l’Union Villa risponderà anche Loris Marinali, rientrato in tempo dalla Sicilia, mentre c’è anche qualche speranza di rivedere in campo pure Francesco Conti oltre al secondo portiere Martignoni, assente domenica per via della febbre. Ancora assenti certi invece la punta Moceri e l’ala Camara, tra i giocatori formalmente nella rosa del Varese. Domenicali ha svolto l’allenamento di rifinitura del martedì proprio a Viggiù, insieme alla squadra juniores in modo da poter osservare insieme tutti gli effettivi che verranno convocati. I giovani schierati tre giorni fa non hanno demeritato e, stante così la situazione, torneranno buoni da qui in avanti. Sempre che il Varese continui a giocare…

Dal punto di vista societario l’ultima trattativa di cui si è a conoscenza è quella legata ad alcuni imprenditori del Varese il cui unico nome noto è quello di Domenico Altomonte, ex rappresentante della Onze – marca di abbigliamento sportivo – ai tempi in cui quest’ultima vestiva la squadra biancorossa. Ma per nostra scelta, VareseNews non approfondirà questa situazione fino a quando ci sarà qualcosa di davvero concreto. Tipo i soldi sul tavolo, quello che è sempre mancato fino a ora e che invece dovrebbe essere la prima cosa a comparire.

A Cassano Magnago il Varese troverà, tra l’altro, un Union Villa rinfrancato dalla bella e – perché no – sorprendente vittoria ottenuto domenica scorsa a Besozzo, uno 0-1 siglato dalla rete di Andriuoli che ha rilanciato le speranze di salvezza dei rossoblu diretti da mister Antonelli. A proposito di salvezza, il Varese da qui in avanti dovrà giocare facendo conto su una ulteriore penalizzazione – quella per le vertenze non pagate ai tesserati dello scorso anno – che potrebbe arrivare ed essere pesante. Ecco quindi che i tre punti in palio tra biancorossi e rossoblu assumono un peso specifico ancora superiore.

Oltre a Union-Varese (ore 15) il mercoledì di Eccellenza presenta altri recuperi: nella fattispecie alle 15,30 scenderanno in campo Verbano e Sestese in un interessante derby provinciale. Serale invece per Alcione-Legnano e Castanese-Busto 81, incontri che potrebbero portare variazioni pesanti in classifica soprattutto dopo il blitz dei lilla a Castellanza.

