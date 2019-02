Crisi Varese: il comune si riprende il centro sportivo di “Varesello”

Il Comune di Varese compie una mossa pesante sulla scacchiera della crisi che coinvolge il Calcio Varese, ieri “improvvisamente” in campo a Viggiù ma per ora senza vere novità sul fronte societario, al di là di qualche intenzione di interesse da parte di alcuni imprenditori di origine calabrese.

Palazzo Estense dunque ruggisce e pretende di risolvere il contratto in essere che prevedere la gestione del centro sportivo di Varesello da parte del club biancorosso. «Varesello è rimasto chiuso per troppo tempo e tanti ragazzi e giovanissimi sono stati costretti ad allenarsi in impianti messi a disposizione da associazioni sportive particolarmente sensibili. A ciò si aggiunge il fatto che non sono stati ancora effettuati una serie di interventi previsti dalla convenzione a suo tempo stipulata» si legge in una nota inviata all’ora di pranzo di oggi, lunedì 25 febbraio.

L’amministrazione del sindaco Galimberti quindi ha comunicato con una lettera ufficiale la risoluzione del contratto di concessione dell’impianto e lo ha fatto dopo alcuni incontri, svoltisi nelle scorse settimane, insieme ai rappresentanti del Varese. L’obiettivo era quello di capire se il club avesse messo in atto una serie di azioni previste dall’accordo. «Purtroppo durante il sopralluogo erano stati rilevati gravi inadempienze da parte della società e per questo, a partire dal 12 febbraio, erano stati concessi 10 giorni per consentire alla società di mettersi in regola o produrre almeno osservazioni e controdeduzioni che non sono mai arrivate» si legge ancora nel comunicato.

Il Varese ha quindi tempo fino alle 10 di mercoledì 27 per consegnare la struttura delle Bustecche al Comune, anche se ora bisognerà capire se la società sportiva metterà in atto qualche contromossa, al momento imprevedibile (come imprevedibile è stato fino a qui l’andamento dell’intera vicenda). Se tutto andrà come disposto da Palazzo Estense, la gestione a carico del Varese si accorcerà di oltre due anni: se infatti la convenzione per l’uso dello stadio di Masnago aveva orizzonte annuale, quella del centro sportivo era su base triennale e quello in corso era la prima stagione dell’accordo in corso. Anche in questo caso, quindi, il Calcio Varese è da record… negativo.

«Varesello deve tornare fruibile – chiude la nota di Palazzo Estense – è ora di uscire dalla situazione di stallo che si è creata». Anche perché, come ricordava in una nostra intervista Marco Caccianiga (vedi il video sottostante), su quei terreni sarebbe in corso anche un accordo con l’Università dell’Insubria che però non ha mai potuto usufruire delle strutture come invece era stato previsto.