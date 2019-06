Stadio e “Varesello”, pubblicato il bando

A inizio settimana avevamo anticipato l’imminente pubblicazione del bando per la gestione congiunta dello stadio “Franco Ossola” e del centro sportivo “Varesello”. Oggi, giovedì 20 giugno, il Comune di Varese ha tenuto fede alla parola data rendendo pubblico il bando che consegnerà in gestione i due impianti sportivi per un periodo di 18 anni.

Questo il comunicato da Palazzo Estense con le dichiarazioni dell’assessore allo sport Dino de Simone e del sindaco Davide Galimberti:

Obiettivo dare nuova vita allo stadio “Franco Ossola” e al centro sportivo “Varesello”, come è comunemente noto l’impianto di via Majano. Due strutture il cui futuro è unito da un unico bando, pubblicato oggi dal Comune di Varese. Il nuovo gestore sarà chiamato a un duplice impegno, “perché – spiega l’amministrazione di Palazzo Estense – riteniamo queste due realtà inscindibili; da esse, poi, passa anche il rilancio della nostra squadra cittadina”. Il bando, che resterà aperto un mese per la prima dichiarazione di interesse, prevede una concessione di 18 anni e ha al suo interno anche l’impegno del futuro gestore a eseguire interventi di manutenzione sui due impianti per un valore di poco superiore al milione di euro.

“Questi lavori – afferma l’assessore allo Sport Dino De Simone – miglioreranno le funzionalità dei nostri impianti cittadini. Crediamo molto nel loro rilancio e, nelle prossime settimane, presenteremo i dettagli del bando anche in un incontro pubblico”.

“Un primo elemento di interesse – aggiunge il sindaco Davide Galimberti – è senz’altro quello di considerare le due strutture nel loro insieme, quasi fossero un’unica realtà: questa infatti è la nostra visione, che unisce in un solo progetto da un lato lo stadio e dall’altra i campi utilizzati da quei giovani che al ‘Franco Ossola’ ambiscono di giocare in futuro”.

La durata della concessione, che scadrà nel 2037, è legata alla volontà di dare stabilità alla futura gestione, alla quale viene richiesto, come detto, un impegno economico per gli interventi di manutenzione. Nel dettaglio lo stadio – tra opere edili, impianti meccanici ed elettrici e presidi antincendio – necessita di investimenti pari a 617.480 euro, mentre per il centro sportivo “Varesello” ne servono 416.500. Il totale supera quindi di poco il milione di euro e, per l’esattezza, si ferma a quota 1.033.980 euro.

Altro aspetto da tenere in considerazione è quello legato alle opportunità commerciali: al concessionario, infatti, è riconosciuta la facoltà di avviare all’interno degli spazi negozi di vicinato, bar e punti ristoro in conformità alle previsioni del Piano di governo del territorio, gestendoli in proprio o per il tramite di operatori professionalmente titolati. È compito del gestore procedere, se necessario, all’adeguamento dei locali a ciò destinati e delle relative attrezzature, previa comunicazione al Comune. Una novità che potrebbe aggiungere ulteriore valore allo stadio varesino.