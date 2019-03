Choose Love e le dieci candeline al Nuovo

Il cortile festeggia dieci anni di attività. Un tempo di ascolto, incontro, cura per centinaia di genitori separati.

Si presenta alla città con una scelta forte e stimolante: la proiezione di Choose Love, un film che racconta il percorso che ognuno di noi dovrebbe fare scegliendo ogni giorno, in ogni istante un atteggiamento nei confronti del prossimo e della vita. Un percorso di apertura, di perdono, di amore.

Nell’empatia, nell’amore e nel significato autentico del perdono sono custoditi i semi di una nuova umanità. Choose Love vuole raccontare questo percorso, arricchendo l’aspetto filosofico e spirituale con le nuove frontiere scientifiche. Sono le nostre scelte a determinare una vita serena, sana ed in grado di creare un modello di società diverso, basato sul rispetto e, appunto, sull’amore.

Lunedì 1° aprile alle ore 21 presso il Cinema Teatro Nuovo Varese

proiezione del film CHOOSE LOVE di Thomas Torelli (Italia 2018, 90′). In collaborazione con l’associazione Il Cortile.

L’evento lo trovate qui.

Introdurranno la sera Renzo Dalle Fratte e Luca Carlana, rappresentanti dell’associazione Il cortile, insieme a Alessandra Benetatos, che ha seguito la realizzazione del film.

Intero € 7,50

ridotto soci Filmstudio 90, Arci, studenti, under 18, soci Il Cortile e over 65 € 6,00

ridotto soci Filmstudio under 25 € 3,00