Pelo e contropelo

La cura del mantello del nostro cane è un’operazione fondamentale per la sua salute, specie quando, come in questo periodo, l’animale va in muta.

E’ importante rimuovere il pelo morto, la sporcizia ed i corpi estranei oltre a sciogliere eventuali nodi. In questo video, la toelettatrice professionista Enrica Norelli ci mostra come farlo nel modo corretto. Innanzitutto occorre munirsi degli attrezzi giusti. In questo caso sono sufficienti un pettine metallico dai denti arrotondati e una spazzola, o meglio, un “cardatore”.

Per i cani a pelo corto o raso si sostituisce il cardatore con una “manopola” di gomma. Si inizia col pettine, dalla parte larga dei denti, partendo dalla testa. Si pettina così il cane dall’alto verso il basso, delicatamente, facendo attenzione alle zone sensibili come quella dietro le orecchie, la “gorgiera” (gola e petto) e le “culotte” (il..retro dell’animale!) dove è più probabile la formazione di nodi.

Se si incontrano dei nodi, questi si possono “sciogliere” usando semplicemente dell’olio – del tipo per i bambini – massaggiandoli con le dita e cercando poi di districarli dolcemente in punta di pettine. Si passa quindi al cardatore, con il quale si ripete la medesima operazione al fine di rimuovere tutto il pelo in eccesso, sempre dall’alto in basso e dalla testa verso la coda. Si spazzola così tutto il corpo dell’animale. E’ bene ricordare che per il cane questo non deve essere vissuto come motivo di stress, ma piuttosto come un piacevole momento di coccole. La regolare e corretta spazzolatura del cane aiuta a stimolare la circolazione sanguigna e l’ossigenazione della pelle, per un amico peloso sempre in salute e col pelo lucido e in ordine.