Convocato il consiglio comunale dei ragazzi

Il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze è convocato per sabato 4 aprile alle ore 10,00 presso l’aula magna della scuola “fermi” in piazza Alfredo Di Dio. All’ordine del giorno i saluti del sindaco; l’intervento del sindaco dei ragazzi; interventi degli assessori del ccr; proposte per il futuro; varie ed eventuali.