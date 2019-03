Corso di Mountain Bike con il CAI

Corso per Mountain Bike organizzato dal CAI di Varese. Il corso si rivolge sia a chi vuole avvicinarsi all’utilizzo della bicicletta, sia a chi è già un appassionato ma vuole approfondire le conoscenze per un uso consapevole della bici in montagna.

Il corso infatti, propone dieci incontri teorici, tra cui l’uso della cartografia, del gps, la corretta alimentazione ad esempio e sei incontri pratici, con percorsi di varia difficoltà e lezioni di meccanica sulle riparazioni fondamentali che possono rimediare i guasti più ricorrenti che possono accadere durante le escursioni in montagna. La serata di presentazione è per martedì 12 marzo, alle 21 e 15 alla sede del Cai in Via Speri della Chiesa. Per informazioni: http://www.caivarese.it/