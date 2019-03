Cuveglio al Centro presenta tre nuovi giovani candidati

Continua la presentazione dei candidati della lista Cuveglio al Centro. Oggi è la volta di tre nuove frecce nell’arco del candidato sindaco Marco Magrini. Parliamo di Matteo Castelli, Matteo Mutti e Matteo Rossi.

Matteo Castelli è nato a Cuveglio, dove abita da 34 anni. Dopo aver conseguito la laurea magistrale in ingegneria elettronica lavora da quasi 10 anni alla Leonardo Elicotteri, occupandosi di servizi post-vendita al cliente. Amante delle camminate tra le nostre montagne, della natura e della buona tavola. Da sempre sportivo e convinto che l’attività fisica sia alla base di una migliore qualità della vita, fondamentale non solo come svago, ma per raggiungere il benessere della persona e instaurando di conseguenza relazioni. Per questo motivo nella prossima amministrazione comunale si occuperà di sport nella convinzione che Cuveglio possa vere le capacità per offrire migliori servizi sportivi a tutti i cittadini, con particolar riguardo ai giovani.

Matteo Mutti, 32 anni nato e cresciuto a Cuveglio. Assistente informatico per privati e piccole imprese. E’ in carrozzina dall’adolescenza a causa di una malattia genetica ma questo non ha frenato la sua grande passione per lo sport. E’ infatti un giocatore di wheelchair hockey (hockey in carrozzina), negli gli “Skorpions Varese” con i quali ha raggiunto grandi traguardi sportivi tra cui 5 volte campione d’italia e campione europeo per club. Ha deciso di candidarsi per aiutare in concreto Cuveglio a crescere, cercando di innovarlo, renderlo a prova di futuro e a misura di giovane. Conoscendo a pelle le difficoltà nella mobilità e nell’accesso ai luoghi pubblici e commerciali si batterà per eliminare le criticità permettendo a tutti i cittadini, dalla mamma con il passeggino, all’anziano con difficoltà di poter muoversi e accedere più facilmente nelle aree del nostro paese.

Matteo Rossi, Laureato in Storia Moderna, è oggi archivista presso il CCR di Ispra. Sin dagli studi molto attivo in ambito culturale come componente della commissione biblioteca nel quinquennio 2004-2009. Da una sua iniziativa nasce, infatti, il progetto “Nella memoria del paese”. Un progetto che mi ha visto autore di un docufilm che, come raccolta di testimonianze, è incentrato sulla frazione di Vergobbio. Nella prossima amministrazione comunale, si occuperà di cultura e di politiche giovanili, Matteo considera infatti di nodale importanza coniugare la conoscenza ed il rispetto del passato con l’attenzione verso le opportunità offerte dalle nuove tecnologie. Tecnologie e nuove concezioni che segnano anche il cambiamento degli spazi, momenti e modi di fare comunità.

Nei prossimi giorni sveleremo anche gli altri componenti della squadra di Cuveglio al centro. «Una squadra che si è posta come obiettivo quello di far voltare davvero pagina al paese – spiega il candidato sindacoMarco Magrini – , costruendo una amministrazione capace di fare dell’ascolto dei cittadini il suo punto cardine dell’azione amministrativa. Un ascolto non finto o di facciata, un ascolto quotidiano e attento delle richieste e dei bisogni. Solo così le decisioni, anche quelle non semplici, potranno essere autorevoli e sempre orientate al bene comune».