Una domenica sul Vellone a ripulire il parco

L’associazione amici del Campo dei Fiori organizza, per domenica 10 marzo, un’escursione per effettuare la pulizia dei sentieri in parte del Campo dei Fiori.

Il ritrovo dei partecipanti è fissato per le 9 presso la chiesa di Velate in Piazza Santo Stefano, 7.

Durante l’escursione, della durata di circa tre ore, i partecipanti puliranno il sentiero che da Velate raggiunge le “Marmitte dei giganti” lungo il corso del Vellone: si rimuoveranno rovi, erbacce, alberi caduti e pericolanti.

Gli attrezzi da lavoro verranno forniti dall’associazione, si consiglia però un abbigliamento adeguato: scarponcini, guanti da lavoro ed eventuale K-Way.

La partecipazione è aperta a tutti, soci e simpatizzanti. In caso di avverse condizioni atmosferiche discussione verrà rimandata a data da destinarsi. Per maggiori informazioni: info@amicidelcampodeifiori.net, www.amicidelcampodeifiori.net, tel. 338.3687658