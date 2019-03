Farmacia comunale aperta 7 giorni su 7

Farmacia aperta dalle 9 alle 21, tutti i giorni. La nuova farmacia comunale di Solbiate Olona, presente nel centro commerciale Le Betulle, si presenta così ai cittadini, aprendo le porte a orario continuato, nei medesimi orari del centro. La struttura, che presenta anche numerose novità a livello tecnologico (robot automatizzato per la gestione dei farmaci, cassa automatica, monitor multimediale con servizi e promozioni), è gestita dalla Saronno Servizi Spa, alla sua terza esperienza nel settore farmaceutico. Qui la pagina Facebook della farmacia.

«La nuova farmacia comunale di Solbiate Olona rappresenta la terza realtà gestita da Saronno Servizi S.p.A. sul territorio – spiega infatti Alberto Canciani, Presidente della società pubblica -. La nostra strategia è quella di affiancare i comuni soci di Saronno Servizi in loco garantendo la creazione e la promozione di farmacie innovative, sia nel layout del punto vendita, sia per le tecnologie impiegate per l’ottimizzazione dei costi gestionali. La farmacia di Solbiate Olona punta a soddisfare i bisogni chiave degli utenti perché risponde a tre requisiti chiave. Siamo convinti che l’erogazione di servizi utili agli utenti, cittadini e pendolari, sia il vero differenziatore per il successo di ogni attività locale».