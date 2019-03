Fiba Europe Cup: Filou- Openjobmetis in diretta

Squadre in campo dalle 19 alla Versluys Arena di Ostenda dove si gioca la gara di andata dei quarti di finale di Fiba Europe Cup, con in campo la Openjobmetis. Seguite con noi il match e – se volete – intervenite scrivendo nello spazio commenti o usando gli hashtag #direttavn o #eurovarese su Twitter o Instagram. Per visualizzare al meglio il live, CLICCATE QUI.