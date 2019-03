Frenata brusca sulla metro, cinque feriti

118 in azione questa mattina, lunedì, a Milano lungo la linea verde per una brusca frenata.



Poco prima delle 8 all’altezza della stazione di Loreto in direzione Abbiategrasso si è verificata una brusca frenata con diverse persone coinvolte. C’è un codice rosso portato a Niguarda, due verdi a Città Studi e CTO. Due rifiuti trasporto.

I feriti sono due donne di 23 e 62 anni e tre uomini di 23, 57 e 58 anni.



Sul posto 4 ambulanze e un’automedica; Polizia locale e Carabinieri.