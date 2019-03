“Fuorigioco”, crisi e rinascita di coppia

Penultimo appuntamento della Stagione Teatrale promossa dal Teatro delle Arti, con il patrocinio del Comune di Gallarate – Assessorato alla Cultura.

Martedì 5 e mercoledì 6 marzo con inizio alle ore 21 si rappresenta “Fuorigioco”, una commedia amara che racconta dinamiche di crisi di coppia e dilemmi esistenziali, entro la cornice di una partita – Italia Germania 2-1, semifinale degli Europei, il 28 giugno 2012.

L’Italia sta vivendo uno spread preoccupante e gli indignados movimntano le piazze europee. Gli occhi del paese però sono puntati su SuperMario. A Balotelli sono infatti legate le speranze che più contano per la gente. In questo contesto due giovani, Mario e Anna, cercano di convincere altri due giovani, Adriano e Laura, che vorrebbero buttarsi tenendosi per mano. Parlano di tutto, dai soldi al razzismo, alla religione, al sesso, alla televisione, finendo in confessioni che si possono fare in punto di morte.

I due giovani non si buttano ma neppure festeggiano.

Il testo, scritto da Lisa Nur Sultan è frutto di un progetto di Emiliano Masala che cura anche la regia. Le due coppie sono composte da Giampiero Judica ed Elisa Lucarelli e da Emiliano Masala e Francesca Porrini.

Per la festosa serata è ancora possibile prenotare, negli orari di apertura del Teatro delle Arti.