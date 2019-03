I giganti della preistoria a teatro

Cosa succederebbe se i dinosauri tornassero tra noi? È possibile farsene un’idea a teatro questo fine settimana con il “Dinosaur show live experience”, spettacolo con dinosauri (quasi) veri, a grandezza naturale, animati dall’interno grazie alla tecnologia animatronic.

Quattro le repliche in programma tra Gallarate e Busto Arsizio, sabato 16 e domenica 17 marzo.

La storia è ambientata in un museo, dove i giganti preistorici prenderanno vita grazie all’enigma della “tavola del tempo” risolto dal paleontologo tedesco Alfred. C’è poi la direttrice del museo, uno scienziato un po’ pazzo, due ladri maldestri e l’uomo di Neanderthal, coinvolti in una serie di gag e trovate che rendono lo spettacolo gradevole sia per gli adulti sia per i bambini.

I dinosauri in scena sono tre: un tirannosauro, un velociraptor e un triceratopo. Tre macchine a grandezza naturale, costruite in gommapiuma e stoffa su uno scheletro d’acciaio, pesanti circa 40 chili e comandate dall’interno da un operatore dotato di telecamera, monitor e joystick per guidarne i movimenti. Tutto grazie alla tecnologia “animatronic” che unisce anatomia, robotica, meccanica e teatro di figura per creare pupazzi con caratteristiche del tutto realistiche.

Qualcuno ha già potuto vedere in azione i tre giganti della preistoria protagonisti dello spettacolo in trasmissioni televisive come Tu si que vales o I soliti ignoti.

Dopo lo spettacolo sarà possibile scattare qualche foto con i dinosauri e cavalcare un enorme triceratopo in movimento.

Sabato 16 marzo gli spettacoli andranno in scena alle ore 15.00 e 17.30 al Teatro delle arti di via Don Giovanni Minzoni 5, a Gallarate.

Domenica 17 marzo invece alle ore 11.00 e alle 16.30 al Teatro Fratello Sole di via D’Azeglio 1, a Busto Arsizio.

Costo dei biglietti adulti 13 euro (ridotto bambini 2 anni a 12 anni 10 euro).

Per info e biglietti: 366 9590150.