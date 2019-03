Una grande sferruzzata collettiva per colorare di solidarietà corso Matteotti

GLI AMICI DI CASA PENNY

L’iniziativa “I Colori della solidarietà” è stata patrocinata dal Comune di Varese e da ConfCommercio Varese: e alla presentazione erano infatti presenti ben due assessore – Francesca Strazzi e Rossella Dimaggio – e la rappresentante di Fipe-Confcommercio Varese Antonella Zambelli.

Ma tra coloro che hanno partecipato c’era anche l’associazione Kaos, con la presidente Adele Patrini, che ha donato un divano alla nuova sede, e il proprietario del negozio, per avere dato in comodato gratuito gli spazi alla associazione. «Se oggi siamo qui in questo meraviglioso spazio è per la generosità e il cuore del Titolare della Impresa Smack che ha sposato il progetto, ospitandoci per qualche mese qui – ha spiegato Antonia Calabrese – uno spazio che ci permetterà di preparare il progetto con magliaraduni. Qui ospiteremo chiunque voglia aiutarci ad aiutare per costruire insieme il lungo tappeto fatto a mano. Ma tutto questo non sarebbe successo se la Direttrice Sonia insieme al Consorzio Le Corti non avessero accolto e portato avanti l’iniziativa con entusiasmo e attenzione verso il sociale».

Tra i primi contributori ai quadrotti, ovviamente le donne di Varese in.. Maglia, ma anche le suore di maria Ausiliatrice che sono già al lavoro. E tra i contributori in senso più lato c’è stato Walter Piazza, presidente degli Angeli Urbani con cui Varese in… Maglia collabora da tempo che per una volta si è presentato a titolo personale: per consegnare, a nome dell’azienda di cui è titolare, una somma per poter comprare il necessario per la sede e per l’iniziativa.