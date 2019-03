Incontro con l’artista: Andrea RAVO Mattoni a Villa Panza

“Ciò che conta per me è portare all’esterno i capolavori più importanti del classicismo italiano e per farlo li ingigantisco, in modo tale che le persone possano entrare all’interno del quadro e analizzarlo in ogni suo dettaglio” così Andrea RAVO Mattoni racconta di sé e della sua opera. L’artista sarà ospite sabato 2 marzo alle 18.00 intervistato da Laura Balduzzi a Villa Panza nell’incontro organizzato dal gruppo FAI giovani Varese, nell’ambito di Filosofarti.

La proposta del FAI giovani è volta alla conoscenza di un artista di grande talento e conosciuto nel panorama internazionale proponendo un evento unico all’insegna dell’arte e del divertimento in un quadro capace di unire il buon stare insieme e un ricco aperitivo in una cornice del fascino indiscusso dove il dialogo tra il classicismo e la contemporaneità ne è una caratteristica.

La serata sarà un’ottima occasione per visitare, a conclusione dell’intervista e accompagnati dai narratori del Gruppo, la collezione permanente d’arte contemporanea della Villa, per continuare idealmente il dialogo tra passato e presente dell’arte.

Al termine della serata verrà servito un aperitivo a buffet allestito all’interno del suggestivo Salone Impero.

L’appuntamento è per sabato 02 marzo 2019, alle ore 18.00

(PRENOTAZIONE FORTEMENTE CONSIGLIATA SU https://goo.gl/WFKdgt o faiprenotazioni.it o con mail a varese@faigiovani.fondoambiente.it ) con disponibilità fino a esaurimento posti.

Contributo a partire da 15,00€ per gli iscritti FAI e 20,00 € per i non iscritti e comprende l’ingresso serale straordinario e la visita guidata alla Villa e Collezione Panza, l’incontro/intervista con RAVO condotto dalla giornalista Laura Balduzzi e l’aperitivo a buffet nel Salone Impero, comprensivo di una consumazione.

Durante la serata ci si può iscrivere al FAI con quota di Benvenuto FAI giovani di 15€ per i ragazzi tra i 18 e i 35 anni con possibilità di rinnovo alla stessa cifra.

Per informazioni: varese@faigiovani.fondoambiente.it