La crisi morde ancora. Ma la risposta solidale è più forte

55 tonnellate di generi alimentari, 147 famiglie in situazione di disagio seguite. Sono i numeri del 2018 del Banco per la Famiglia Madre Teresa di Calcutta Onlus. «Anche quest’anno portiamo in archivio un 2018 ricco di esperienze, fatiche e soddisfazioni» dice Antonio Bonicalzi, presidente dell’associazione.

Il grosso delle famiglie risiede proprio in città a Gallarate (106 nuclei), le altre nei dintorni. Le famiglie assistite sono per un 56% straniere provenienti da Est Europa, Asia, Africa, America latina. Tra i componenti delle famiglie i minori sono il 32% e le donne sono il 52%.

«Il Banco per la Famiglia Madre Teresa di Calcutta Onlus con i sui Volontari, si impegna dal 1996 ad assistere famiglie bisognose nel riprendere un cammino di autonomia ed autosufficienza. Grazie alla consegna mensile di generi alimentari per sopperire ad un pasto al giorno per trenta giorni con una dieta bilanciata. Il Banco propone questa soluzione, pur nella consapevolezza di non poter dar risposta al problema della povertà, per stimolare chi è assistito a mettersi in gioco e riprendersi l’indipendenza, l’autonomia e la dignità che merita ritornando autonomo».

Bonicalzi racconta appunto anche l’evoluzione delle famiglie assistite: «Mentre 53 nuclei famigliari sono tornati autonomi, un dato che ci rende orgogliosi e fiduciosi, l’altra faccia della medaglia ci mostra 64 famiglie nuove che hanno iniziato un percorso di assistenza, a testimoniare che la crisi morde ancora e fa sentire i suoi effetti».

Il 2018 ha visto anche alcuni elementi nuovi: «È stato anno inaugurale per l’integrazione dei viveri con prodotti per l’igiene personale e della casa. Un progetto ambizioso che grazie al contributo di importanti aziende ed alle donazioni dei nostri sostenitori ha permesso di fare 3 consegne di prodotti quali Sapone, Shampoo e Detergenti. Nel 2019 puntiamo ad integrare e consolidare la consegna di tali prodotti, sulla base della positiva esperienza dello scorso anno. Positiva sia per il “gradimento” dei prodotti, sia per la rinnovata attenzione al rapporto con i volontari e con le famiglie. E’ banale, ma in mezzo a tanta indifferenza il chiedere ad una famiglia se vi fossero delle allergie o se utilizzassero prodotti candeggianti ha fatto emergere storie di umanità bellissime».

«Proseguiamo l’attività di promozione della carità in oltre 35 scuole del territorio, con incontri periodici e promuovendo il gesto della colletta alimentare a studenti ed insegnanti, riscontrando anche qui grande partecipazione degli studenti di ogni età. Inoltre, nel 2018 abbiamo aderito con altre associazioni del territorio ad un progetto relativo al bando regionale “Revolutionary Road”, che ha portato all’apertura di uno sportello pubblico presso la sede Auser di via del Popolo che ogni venerdì accoglie e supporta situazioni di difficoltà ed agisce come antenna per condividere e dare migliori risposte a bisogni che spaziano oltre i confini della singola associazione», negli ambiti della casa, del lavoro, dell’assistenza alimentare e psicologica, nelle esigenze della vita quotidiana (accompagnamento visite, pratiche online per gli anziani).

Il Banco per la Famiglia propone anche una serie di eventi. I prossimi:

30/3 TRIANGOLARE BENEFICO UN CALCIO ALLA POVERTA’ – Organizzato dai Lions Distretto 108 I b1 – SECONDA CIRCOSCRIZIONE – ZONA B a cui va profonda stima e gratitudine e il cui ricavato andrà a sostegno de “La casa della città Solidale ONLUS di Tradate ed al BANCO per la FAMIGLIA.

L’evento è aperto al pubblico e si sfideranno le nazionali Lions-LEO, la nazionale Magistrati ed il Team Italia Master in cui militano grandi campioni del recente passato.

L’appuntamento è per SABATO 30 Marzo alle 15.30 presso il Centro Sportivo Carlo M. Uslenghi – Via Europa. Info segreteria@bancofamiglia.it , possibilità di accesso anche direttamente in occasione della manifestazione

25/5 Colletta cittadina organizzata dal Banco per la Famiglia presso il supermercato del centro commerciale Malpensa UNO di via Lario.

Durante tutta la giornata viene proposto a chi fa la spesa di acquistare e donare alimenti a lunga conservazione per i meno fortunati. Alimenti che verranno ridistribuiti entro la scadenza e sul territorio.

La colletta è un gesto semplice ed immediato, si partecipa come volontari o facendo anche solo la spesa.