La “fotografia di strada” protagonista alla Focale

La Focale di Buguggiate ospita Giorgio Galimberti in una serata dedicata alla fotografia di strada. Il fotoclub La Focale di Buguggiate ha organizzato per giovedì 21 marzo 2019 – ore 21- nello spazio LAVIT – via G. Uberti, 42 – Varese, una serata di fotografia urbana in compagnia del fotografo Giorgio Galimberti. (www.giorgiogalimberti.it).

Dopo il grande successo del febbraio scorso, il fotoclub continua i festeggiamenti dei 50 anni e rinnova la collaborazione con l’Associazione Culturale Parentesi proponendo la serata dal titolo “Tracce Urbane”. I giochi di luci e ombre che caratterizzano le opere di Galimberti sono tra le caratteristiche che lo hanno reso famoso e apprezzato nell’ambiente. La scelta di ambientazioni non casuali ma accuratamente selezionate per essere d’impatto, anche se prive di elementi caratterizzanti, sono uno dei segni distintivi.

Giorgio Galimberti “sfrutta” l’essere umano come elemento iniziale o finale di un racconto che si svolge non solo nelle immagini ma anche nella mente dell’osservatore.

Ingresso libero e rinfresco finale.

Biografia di Giorgio Galimberti

Giorgio Galimberti nasce a Como il 20 marzo 1980. Da sempre appassionato di fotografia, complice anche un clima familiare aperto all’arte e alla creatività, fin da piccolo comincia ad avvicinarsi al mezzo fotografico attraverso le Polaroid. Con i primi tentativi di manipolazione e alterazione dell’immagine, Giorgio esplora approfonditamente la dimensione giocosa del supporto istantaneo. Durante l’adolescenza, la passione non viene mai meno e, attraverso la frequentazione di numerose mostre ed esposizioni, unitamente ad un’intensa attività pratica in camera oscura, si costruisce un personalissimo background fotografico, basato principalmente sulle tecniche di sperimentazione dei grandi maestri che hanno fatto la storia della fotografia. Dopo un periodo di momentaneo distacco, durato qualche anno, Galimberti si riavvicina al mondo della fotografia digitale senza mai abbandonare del tutto la fotografia analogica.

Attraverso la sperimentazione del bianco e nero perfeziona i suoi gusti e, memore della lezione dei grandi maestri della fotografia, si avvicina ad una visione del mondo incentrata prevalentemente sugli effetti della luce sui corpi e sui paesaggi urbani, riprendendo alcuni elementi tipici della street photography e rielaborandoli in funzione di un linguaggio fotografico moderno e narrativo che unisce agli scorci di vita quotidiana le visioni sospese dell’architettura urbana con uno stile fortemente personale e riconoscibile. Numerose le sue partecipazioni a mostre personali e collaborazioni con importanti gallerie d’arte Italiane e Internazionali che gli hanno permesso di entrare nella fotografia autoriale. Si dedica alla didattica trasmettendo durante i suoi workshop e seminari il suo punto di vista sulla fotografia d’autore.