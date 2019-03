La grinta di Caja: “Vogliamo competere fino in fondo”

Attilio Caja 1: la partita

Avevo detto in sede di preparazione che c’era bisogno dell’impresa sportiva, della partita perfetta. E devo dire che l’abbiamo fatta, salvo qualche palla persa nel finale. Abbiamo fatto una grande partita, abbiamo tenuto Venezia a 79 punti. Abbiamo fatto la partita che ci auguravamo di fare. Complimenti quindi a tutti i miei giocatori, dal primo all’ultimo. Tutti hanno dato una grande mano e hanno fatto un’eccellente partita. C’era bisogno di farla e l’abbiamo fatta. Abbiamo giocato una partita solida, solo le palle perse hanno dato a loro qualche punto facile. Ma non c’è niente di casuale, i rimbalzi sono frutto di cose giuste e studiate: se sei nel posto giusto al momento giusto prendi il rimbalzo. Ora andiamo avanti nel nostro campionato: vogliamo competere fino in fondo nel miglior modo possibile nelle due competizioni che ci vedono impegnati e se in campionato riusciremo ad arrivare nei primi 8 faremo una grande festa.

Attilio Caja 2: le condizioni di Archie

Archie sembra abbia preso una botta all’anca, non alla caviglia o al ginocchio. Domani vedrà a freddo come sta ma le prime informazioni sembrano buone. Dispiace anche perchè ha fatto una partita eccellente, con 24 punti segnati più i 3 non contati ma che sono entrati. Ha giocato con grande decisione e sono molto contento per lui. Lavora molto e merita soddisfazioni.

Attilio Caja 3: giocare a Masnago

Noi ci troviamo molto bene quando giochiamo qua a Masnago. C’è un bell’ambiente e bella atmosfera. Certo è che le partite alla sera sono un po’ penalizzanti. Ma noi più di fare come la partita di stasera non possiamo. Siamo contenti per la gente e i tifosi che partecipano in modo così caloroso. La squadra lo sente e cerca di gratificare. Per noi è un lavoro, per chi viene la partita è sempre un sacrificio economico e di tempo, quindi dobbiamo sempre dire grazie a chi c’è e il modo migliore per farlo è con partite come quella di stasera.

Walter De Raffaele: la partita

Credo che non ci siano dubbi che Varese abbia meritato questa vittoria. Sono stati Avanti per tutta la partita. La differenza credo l’abbia fatta la continuità di energia che Varese ha messo in campo. Noi lo abbiamo fatto ma solo a strappi. Abbiamo costruito nel momento della rimonta, abbiamo cercato di recuperare ma abbiamo costruito tiri che alla fine non sono entrati. Archie e Avramovic molto bravi. 87 punti non ci appartengono molto. Quindi è stato merito di Varese e un po’ demerito nostro: Complimenti a Varese e noi andiamo avanti.