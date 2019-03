Fattore “A”: Archie e Avramovic trascinano Varese

ARCHIE 8,5 (IL MIGLIORE)

Potevano fermarlo solo sparandogli e all’incirca è andata così: Dominique è strepitoso, tira con l’83% dal campo, diventa un rebus irrisolvibile per la difesa di De Raffaele perché si fida più del solito dei suoi giochi in avvicinamento, quelli che avevamo invocato a lungo in passato. Si ferma, dicevamo, solo per una brutta botta all’anca e ora tutto il popolo biancorosso prega e fa il tifo per lui e per lo staff medico. Dita incrociate.

AVRAMOVIC 8,5

Palma del migliore davvero da dividere in due: il serbo infatti è altrattanto determinate rispetto ad Archie, con 26 punti in fondo alla retìna ospite e tante giocate superlative in attacco, anche nell’assistere i compagni di squadra. Partita totale, nonostante gli tocchi (spesso, non sempre) un cliente atipico e velenoso come Stone. Prova di grande maturità.

IANNUZZI 6

Fa quello che tutti vogliono da lui: entra e tiene il campo – compreso bel canestrino dalla media – permettendo a Cain di sedersi per qualche minuto. Resterebbe sul parquet anche di più ma diventa il bersaglio preferito dei tre col fischietto, i peggiori in campo. La gente lo capisce e fa il tifo per lui.

SALUMU 6

Non è la sua partita in attacco: appena 2 punti appena entrato e poi in pratica nessun tentativo al tiro. Il belga però entra nelle rotazioni senza combinare pasticci e fa da servente al pezzo a compagni più ispirati di lui.

SCRUBB 7,5

Ancora una volta veste i panni del risolutore silenzioso: si prende la scena solo quando è necessario – comunque 14 punti – e per il resto attende diligente il suo turno per fare canestro, senza tuttavia mai calare l’intensità in difesa. L’innesto di Salumu gli permette anche qualche passaggio in panchina rispetto a prima: quando torna in campo è sempre utile.

TAMBONE 7

Inizio in salita, con due falli immediati a carico. Poi prende le misure a De Nicolao e ingaggia un duello vivace e a viso aperto: l’ex gioca una bella partita, ma il Tambo non è da meno tanto da prendersi il lusso di segnare una tripla folle contro il play avversario. Se poi qualcuno di decidesse a fischargli qualche fallo a favore…

CAIN 8

Piovra, Dea Kalì, bidone aspiratutto: ogni termine è buono per descrivere il pivottone arrivato dal Minnesota per fare a fettine gli avversari a rimbalzo. Anche questa volta sa dominare la gara con 4 punti segnati, cosa davvero inusuale. Poi, perché no, chiude con le ciliegine sulla torta contro Watt: palla strappata dalle mani del rivale e stoppata sull’ultima azione veneziana.

FERRERO 6,5

Nel totale – altissimo – dell’energia profusa da Varese va aggiunto un gran contributo che arriva dal capitano: pochi numeri sul tabellino ma una tripla importante al pari di un paio di rimbalzi offensivi, arrivati al momento giusto.

MOORE 5 (IL PEGGIORE)

Vorremmo evitare voti bassi dopo una partita simile, ma nel caso di Moore non possiamo andare oltre l’insufficienza, seppure non grave. Zero di valutazione, 1 su 9 al tiro, 5 assist canonici bilanciati però dalle 4 palle perse (e zero recuperate): l’atteggiamento ci sembra migliore di altre volte, ma i numeri lo condannano anche contro Venezia.