La misura “nidi gratis” inserita tra le best practice europee

La misura della Regione Lombardia ‘Nidi Gratis’ è stata citata fra le best practice europee che favoriscono la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e all’indipendenza economica. Ne dà notizia l’assessore alla Politiche per la famiglia, genitorialità e Pari opportunità, Silvia Piani.

«L’attestato – ha affermato l’assessore – ci riempie di soddisfazione, a maggior ragione se consideriamo che l’Unione europea nella sua relazione, accanto ai progressi sulla parità di genere, sottolinea come le donne continuino a essere maggiormente esposte al rischio povertà, al ‘gender pay gap’ e alla sotto-rappresentazione negli organismi governativi, nei parlamenti e nel mondo imprenditoriale. Per questo, oggi – ha concluso Piani – rinnovo gli auguri a tutte le donne in una Giornata che rappresenta il simbolo di un impegno, della volontà di valorizzare la figura della donna in ogni ambito sociale ed economico».