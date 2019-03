La Uyba vuole fare la storia: primo atto della finale di Cev in Romania

Appuntamento con la storia, quello di martedì 19 marzo alle ore 16, per la Yamamay E-Work Busto Arsizio: la squadra di coach Mencarelli sarà impegnata sul terreno di gioco del Transilvania Sponting Center Sibiu nella gara di andata della finale di CEV Cup. Di fronte alle biancorosse le padrone di casa del CSM Volei Alba Blaj che va alla ricerca del primo alloro internazionale della sua storia. Un successo già sfiorato lo scorso anno addirittura in Champions, quando le rumene arrivarono sino alla finale, poi persa in casa contro il Vafikbank.

Nell’impianto da appena 2000 posti situato nella città di Sibiu (275 km a nord-ovest di Bucarest) si gioca dunque il primo atto dello scontro per il titolo che avrà il suo epilogo al Palayamamay martedì 26 marzo alle 20.30. Un doppio confronto dal quale Busto vuole emergere stringendo tra le mani la terza Coppa Cev della sua storia dopo quelle sollevate nel 2010 a Baku e nel 2012 proprio in viale Gabardi.

Il team allenato da coach Zakoc, che ha eliminato in semifinale le connazionali dello Stiinta Bacau (e giustiziato nei quarti la grande favorita Galatasaray), presenterà al palleggio la bulgara Kitipova in diagonale con l’opposto serbo Ana Lazarevi; al centro la romena Onyejekwe e l’altra serba Ninkovic, in banda l’americana Newcombe (vista anche in Italia alla Sab Legnano) e la romena Baciu. Quest’ultima è la miglior realizzatrice in CEV dell’Alba Blaj con 79 punti, 20 in meno però di Britt Herbots, top scorer biancorossa in campo europeo con 99. A completare la formazione di partenza c’è infine l’esperta Vujovic nel ruolo di libero. Nessuna segnalazione particolare invece da Busto Arsizio al di là dell’assenza forzata – per motivi di tesseramento europeo – della croata Samadan, anche se Berti e Bonifacio danno adeguate garanzie al centro.

Dopo la partita la UYBA tornerà a Malpensa (volo previsto per mercoledì) in vista della penultima gara di campionato in programma sabato 23 a Casalmaggiore, fondamentale in chiave playoff perché in caso di vittoria le casalasche potrebbero rubare la quinta posizione alle bustocche che quindi dovranno essere brave a gestire tre incontri delicati e importanti nel giro di appena otto giorni. Ma proprio la capacità di destreggiarsi in situazioni simili fa la differenza tra le buone squadre e quelle da titolo.

Alla vigilia della Gara1 di finale parla, per Busto, la capitana Alessia Gennari, assolutamente concentrata sull’impegno europeo: «Siamo orgogliose di quanto abbiamo fatto fino a qui: abbiamo vinto tutte le partite in Europa, siamo felici, non vediamo l’ora di giocare questa finale e vogliamo a tutti costi vincerla. Sappiamo che l’Alba Blaj è una squadra forte, ha eliminato il Galatasaray e questo la dice lunga sulle qualità del team. Stiamo preparando con cura la gara di andata in Romania e devo dire che nell’ultimo periodo il lavoro in palestra è ottimo da parte di tutte. Siamo pronte».