Prima le persone: a Milano in 200.000 sfilano contro le discriminazioni

In 200.000 hanno marciato per le vie di Milano. Uno slogan chiaro : “People: Prima le persone”.

A Milano questo pomeriggio, sabato 2 marzo, si sono ritrovati anche molti varesini, associazioni sindacati e gente comune, per sfilare nella manifestazione organizzata da «Insieme Senza Muri», «Anpi», «Acli», «Sentinelli», «Mamme per la pelle» e «Action Aid».

Una marcia contro ogni forma di razzismo e tutte le discriminazioni partita da corso Venezia e arrivata in piazza Duomo per sfidare il governo sul terreno dell’integrazione.

Un fiume umano che ha contato anche sull’appoggio di 1.200 fra enti e associazioni , 700 Comuni aderenti, fra cui quello di Riace.

Tra i manifestanti tutti e tre i candidati alle primarie del PD Maurizio Martina e Nicola Zingaretti, ma anche l’ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia e l’attuale Giuseppe Sala, che ha commentato: «E’ un momento di grande cambiamento per il Paese e questa è la nostra visione di Italia, ci troviamo a uno spartiacque a livello di società». Moltissimi i volti dei personaggi dello spettacolo come Roberto Vecchioni, Malika Ayane, Lella Costa, Giobbe Covatta, Claudio Bisio e Ornella Vanoni. Presente anche don Virginio Colmegna, presidente della Casa della Carità.

In piazza Duomo i partecipanti si sono ritrovati al suono dell’inno «People have the power» di Patty Smith con un grande flash mob.