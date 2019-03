«L’Ifts mi ha cambiato la vita». Andrea Canziani ha 27 anni, una barba da profeta e in tasca un bel diploma di Istruzione e formazione tecnica superiore conseguito all’Ifts tecniche di networking realizzato in collaborazione con Eolo, internet provider di Busto Arsizio.

La storia di questo giovane conferma una tendenza, sottolineata anche nel recente convegno alle Ville Ponti dedicato agli Its, secondo cui sono in aumento gli studenti provenienti dai licei e dalle università che scelgono di iscriversi a un istituto tecnico superiore per acquisire competenze specifiche e fare esperienza nel mondo del lavoro. «Dopo il diploma al liceo scientifico tecnologico di Tradate – racconta Andrea – mi sono iscritto alla facoltà di informatica alla Bicocca ma dopo il primo anno i libri non mi bastavano più e sentivo l’esigenza di fare un’esperienza pratica. E così ho ascoltato il consiglio di un mio compagno di università che a sua volta aveva scelto l’Its».

Andrea, dopo un primo colloquio, è stato selezionato per un corso Ifts sulle reti presso Eolo e Guttadauro Network azienda di Cassano Magnago, due importanti realtà imprenditoriali del territorio. Un tirocinio di trecento ore per fare la pratica necessaria e sperimentare sul campo quanto appreso in aula. Teoria e prassi secondo uno schema ampiamente sperimentato in Svizzera dove da anni funziona il sistema di formazione professionale duale. «L’apprendimento è rapido perché in questa formazione l’aspetto pratico è la parte più importante e per un giovane che vuole imparare è estremamente stimolante» spiega il tecnico specializzato.

All’esperienza fatta Andrea aggiunge un altro stage alla Elmec grande azienda informatica di Brunello dove frequenta l’Elmec College, percorso formativo interno all’azienda con un contratto di apprendistato, per poi essere assunto definitivamente. Gli Its così come gli Ifts hanno un tasso di occupazione in Italia che sfiora l’83%, percentuale che sale al 97% per quelli lombardi. «Credo che quella dell’alta formazione post diploma – conclude Canziani – sia stata una scelta azzeccata non solo perché oggi lavoro ma perché senza fare l’università oggi collaboro alla pari con chi è laureato. E pensare che ne ignoravo l’esistenza».