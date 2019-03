Mamme e neonati sul tatami per lo “Spazio aperto”

Sono già una decina le neo mamme che il martedì mattina dalle 10 si ritrovano con i loro bebè sul tatami dello Yoga pilates lab di via Vittorio Veneto 14 a Tradate, per partecipare allo spazio aperto “Sono qui con te” avviato settimana scorsa dall’associazione il Melograno di Gallarate.

Lo spazio aperto è “un luogo in cui ogni donna con il proprio bambino può trascorrere il tempo che vuole in compagnia di altre donne – si legge nella presentazione – un luogo dove si possono fare domande, dove si può fare qualcosa per sé e per il proprio piccolo o dove ci si può concedere di non fare nulla, in tranquillità, senza fretta”.

Il progetto sarà presentato sabato 23 marzo alle ore 16 nella sala conferenze della Biblioteca Frera (ingresso da viale Zara 37). In questa occasione gli operatori del Melograno spiegheranno modalità e finalità di questo spazio.

Gli incontri sono coordinati da un’operatrice e la partecipazione è libera e gratuita per “facilitare la creazione di una rete di aiuto per neo-mamme, che possano aver bisogno di un sostegno o anche semplicemente di confronto o consigli dopo la nascita di un bambino da parte di chi sta vivendo o ha già vissuto la stessa esperienza”.

Fondato a Verona nel 1981 da Tiziana Valpiana e ispirato a due madri simboliche, Grazia Honegger Fresco e Lidia Menapace, “Il Melograno” è la prima associazione italiana di “mamme per mamme”, nata per offrire supporto in materia di gravidanza, parto e maternità.

Il Melograno opera a Gallarate da 35 anni e “qui, oggi come ieri, ogni donna che decide, sceglie o accetta la maternità può fruire dell’esperienza, dei saperi, delle pratiche e delle conoscenze lasciate dalle donne che l’hanno preceduta, attraverso la relazione tra mamme e con il supporto di molteplici figure professionali”.

Per informazioni e contatti c’è la pagina Facebook del Melograno di Gallarate oppure contattare la sede di Gallarate scrivendo a melograno_gallarate@virgilio.it oppure 0331 701542.