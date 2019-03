Il Melograno arriva a Comerio e accoglie le mamme

“Perché una donna possa prendersi cura del suo bambino bisogna che qualcuno si prenda cura di lei”. Partendo da questa considerazione il palazzo comunale di Comerio ha dedicato una delle sue stanze all’associazione “Il Melograno” di Gallarate per le sue attività di accoglienza e accompagnamento alla maternità. Il progetto nasce dall’esperienza avviata due anni fa a Luvinate e ha il sostegno delle amministrazioni di Comerio, Luvinate, Barasso e Casciago.



A cominciare da “Sono qui con te”, lo spazio aperto e gratuito in cui ogni martedì mattina, dalle 9.30 alle 11.30 le mamme e i loro neonati possono ritrovasi per parlarsi, confrontarsi, raccontare le gioie ma anche dubbi, insicurezze e difficoltà spesso taciute della maternità, per trovare condivisione e sostegno tra donne, accolte “da una tisana e un sorriso”.

“Nello spazio aperto non ci sono orari di arrivo da rispettare e ciascuna mamma può sentirsi libera di portare le sue esperienze, esprimere le sue sensazioni, sapendo che non sarà giudicata ma ascoltata da chi ha già vissuto o sta vivendo una situazione simile alla sua”, spiega l’operatrice Alice Rovera che coordina il team del Melograno di Comerio, attualmente composto da cinque operatrici, ciascuna con una formazione specifica. Tra queste anche alcune professioniste del territorio “perché le attività del Melograno da un lato vogliono facilitare il ruolo delle mamme, dall’altro cercano di valorizzare le risorse del territorio”.

Ad esempio è residente a Comerio Valentina Doni, che nel nuovo spazio dedicato alle mamme offre due corsi di Yoga in gravidanza, il lunedì alle 11.30 o alle 19.40 la sera. Sempre dedicato alle donne in attesa è in partenza un corso di massaggio, a cura di una naturopata di Luvinate, mentre sono già disponibili dei percorsi per imparare il massaggio infantile e per conoscere e imparare a districarsi tra le varie teorie e indicazioni sull’alimentazione complementare “Dal latte alle pappe” e lo sportello per il Sostegno dell’allattamento.

Tra i prossimi servizi che il Melograno vorrebbe attivare nella sua nuova casa di Comerio, c’è la collaborazione con delle osteopate pediatriche, l’assistenza domiciliare per le neo mamme appena uscite dall’Ospedale e poi il massaggio per bambini dai 4 ai 12 anni e uno spazio famiglia per i bimbi che non vanno al nido e gli adulti che si occupano di loro.

“Comerio per sua conformazione si presta molto ad essere vissuto dai bambini, cui dedichiamo nuovi spazi e iniziative in collaborazione con le scuole – spiega la consigliera alle attività educative Valentina Lotti – Ora con la’aiuto del Melograno un ex ambulatorio è diventato un luogo in cui i neonati e le loro mamme possono condividere le loro esperienze e crescere insieme, creando legami di amicizia e solidarietà che potranno rivelarsi preziosi anche in futuro”.

Per informazioni e contatti c’è la pagina Facebook del Melograno di Gallarate oppure contattare Alice al 339 6059014.