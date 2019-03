Passeggini in Pro Loco: “Sono qui con te”

Accade da qualche settimana che il giovedì mattina, attorno alla sede della Pro Loco, ci sia un gran via vai di passeggini e bimbi piccolissimi: tutto merito di “Sono qui con te”, il nuovo spazio aperto per mamme e neonati gestito dal Melograno di Gallarate con il patrocinio del Comune di Germignaga.

“L’iniziativa è nata da un bisogno concreto del territorio, raccolto dagli operatori del nido e dal Comune che ci hanno contattato per attivare insieme questo servizio a sostegno della maternità”, spiega Alice Rovera, consigliera del Melograno.

Gestito e coordinato dall’operatrice dell’associazione, Stefania Chidini , “Sono qui con te” è uno spazio in cui ogni donna, con il proprio bimbo o la propria bimba, può trascorrere “del tempo in compagnia di altre donne, dove si possono fare domande o dove ci si può concedere di non far nulla”, si legge nel volantino che invita le mamme a partecipare.

A partire dallo scorso 24 gennaio lo spazio apre ogni giovedì mattina, dalle 10 alle 12, e conta già 13 partecipanti: neomamme di Germignaga e dei paesi vicini che hanno trovato qui, nel grande salone sopra la biblioteca della Pro Loco (in via del Torchio 2), un luogo accogliente dove incontrarsi, confrontarsi e condividere la propria esperienza.

Si tratta del secondo “spazio aperto” promosso dal Melograno di Gallarate al nord della provincia, dopo quello di Comerio.

Per informazioni e contatti c’è la pagina Facebook del Melograno di Gallarate oppure contattare la sede di Gallarate scrivendo a melograno_gallarate@virgilio.it oppure 0331 701542.