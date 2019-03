Osteopatia pediatrica: se ne parla allo Spazio aperto

C’è un ospite speciale martedì 26 marzo alle ore 10 allo Spazio aperto di Germignaga : si tratta dell’osteopata Irene Crestani, pronta a confrontarsi con neomamme e futuri genitori sull’Osteopatia in età pediatrica e su come questa disciplina possa “influire positivamente nella soluzione e nella prevenzione di alcune problematiche che si riscontrano di frequente nei bambini anche piccolissimi.

L’incontro è per tutti gratuito e sarà ospitato da “Sono qui con te”, lo Spazio aperto curato dalle operatrici del Melograno di Gallarate ogni giovedì mattina, dalle 10 alle 12, negli spazi al primo piano della sede della Pro Loco, in vicolo del Torchio 2, a Germignaga (sopra la biblioteca).

La sala è adeguata per accogliere bambini fino ai 9 mesi.

Per maggiori informazioni: 339 8337010.