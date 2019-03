Marco Bortolussi si candida alla guida del paese

Sarà Marco Bortolussi il candidato della lista “Per Crosio”. Il sindaco Andrea Della Rosa passa il testimone ad un “compagno di squadra”, scelto all’interno del gruppo di maggioranza uscente.

Bortolussi è di Crosio da sempre: consigliere comunale dal 2009, rappresenta oggi la continuità dell’amministrazione.

«L’obiettivo condiviso – spiega – è di dedicarsi insieme ad un programma tanto semplice quanto ricco: preservare ciò che abbiamo oggi, riscoprire le tradizioni di ieri, aprirsi alle novità di domani. Porteremo a termine le attività rimaste in sospeso, proporremo nuovi progetti per far fronte alle esigenze del Comune, ci impegneremo ad ascoltare e dare risposta alle richieste della popolazione».

«È necessario instaurare un filo diretto con i cittadini per ricostruire il senso di comunità. Se l’istituzione è avvertita come un limite al coinvolgimento, noi vogliamo togliere questa barriera e creare un rapporto di fiducia e collaborazione con ciascun cittadino di Crosio. Lavoreremo insieme per valorizzare il paese, in sinergia con tutte le realtà presenti sul territorio della Valbossa, siano esse Comuni, associazioni culturali, sportive, di volontariato o di altra natura collettiva al fine di incrementare la cooperazione e la condivisione dei servizi».

Bortolussi è sostenuto da gran parte degli amministratori uscenti, ma avrà l’appoggio anche di volti nuovi.

«Vogliamo amministrare i futuri cinque anni insieme alle persone di Crosio e per questo nei prossimi giorni saranno organizzati degli incontri per consentire ai cittadini di proporre idee e progetti. A breve verrà presentata la lista dei candidati».