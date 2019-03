Orazio Sciortino incanta con le “musiche di donna”

Domenica pomeriggio seducente con il pianista e compositore siracusano Orazio Sciortino (nella foto sopra di Paolo Cascone per Foto Club Varese), immersi nelle armonie di Fanny Mendelsshon e del fratello Felix, di Clara Wieck e del marito Robert Schumann, per il pubblico varesino che ha nuovamente affollato il Teatro Santuccio di Varese per il concerto pianistico “Grandi donne per grandi uomini“, quarto spettacolo della rassegna di teatro, musica e letteratura “Parola di donna“.

Presentato dalle curatrici della rassegna Marisa Coletta e Franca De Monti ed intervallato dal racconto commosso e partecipe del giovane maestro Sciortino, il recital ha alternato le musiche di Fanny a quelle di Felix, di Clara a quelle di Robert, a sottolineare le affinità elettive e la dedizione reciproca tra fratelli e tra coniugi, la reciproca influenza ispirazione e sostegno, l’immensa stima e gli sconfinati affetti, pur nel contesto ottocentesco di rigidi canoni e pregiudizi che ostacolavano fortemente l’affermazione del talento femminile.

Così ai 4 lieder di Fanny Mendelsshon rispondeva la fantasia “Scozzese” del fratello Felix; la recente scoperta del sofferto brano di Clara Wieck Schumann in ricordo dell’amatissimo marito (morto suicida dopo la pesantissima malattia mentale) dialogava con il dolce e brillante “Carnaval” del marito Robert, in un crescendo virtuosistico di esecuzione pianistica che ha affascinato il pubblico da sommergere di applausi il bravissimo Sciortino, che ha regalato un lied finale di Clara Schumann.

Ed alla fine il rapporto intenso tra pubblico e musicista è proseguito in modo colloquiale e conviviale, in un aperitivo condiviso che ha consentito a tutti i partecipanti di vivere lo spettacolo come occasione cordiale di incontro tra persone che amano la cultura e la qualità della vita come delle relazioni umane. Una semplice riscoperta dell’arte come gusto comune per la bellezza dell’anima come dei rapporti interpersonali e dell’amicizia.

PROSSIMO APPUNTAMENTO: CONCITA DE GREGORIO E FEDERICA FRACASSI

La rassegna del Santuccio prosegue venerdì 12 aprile alle 20.30 con l’incontro/spettacolo “Dora pro nobis“, di Concita de Gregorio con l’attrice Federica Fracassi ed il musicista Lamberto Curtoni, performance che propone la storia di Dora Maar, l’artista e fotografa un po’ croata e un po’ argentina, cresciuta in Francia, musa ed amante di George Bataille, Paul Elouard, Pablo Picasso, Jacques Lacan, cioè la letteratura, la poesia, l’arte, la psicoanalisi. Sempre amata, sempre respinta, nel racconto di una delle giovani attrici più interessanti del panorama italiano.

Prevendita presso Agenzia Giuliani e Laudi in orario d’ufficio e presso il Teatro Santuccio tutto il giorno dello spettacolo, biglietto € 12.