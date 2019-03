Piccolo borgo più bello, le regole della finale

“Il piccolo borgo più bello della provincia di Varese 2019” è il titolo del contest indetto da VareseNews con l’obiettivo di valorizzare e promuovere la scoperta di frazioni e piccole località caratteristiche del Varesotto.

Lunedì 18 marzo alle 12.30 si aprirà la votazione per la fase finale del concorso. Si potrà votare fino a venerdì 22 alle 13.

MODALITA’ DI VOTO:

Per la finale sono state individuate più modalità di espressione del voto. La somma dei voti ponderati, espressi sui diversi canali, porterà alla selezione del piccolo borgo vincitore dell’edizione 2019.

Dove votare:

IL GIORNALE: Sondaggio online pubblicato tra le notizie in home page di VareseNews

FACEBOOK: Sondaggio attivo sulla Fanpage di VareseNews e sul gruppo Oggi nel Varesotto

INSTAGRAM e TRIPADVISOR: In entrambi i casi il profilo di VareseNews presenterà cinque foto contrassegnate, una per ogni piccolo borgo, Si potrà esprimere il proprio voto indicando “like” alla foto del borgo favorito.

RICONOSCIMENTI PER IL BORGO VINCITORE:

“Il piccolo borgo più bello della provincia di Varese” non è un concorso a premi, tuttavia VareseNews dedicherà un approfondimento giornalistico alla località vincitrice ed effettuerà una donazione a un ente o associazione a valenza sociale rappresentativa del territorio a discrezione della redazione.

VareseNews realizzerà inoltre la cartolina ufficiale del concorso, scegliendo una foto tra le centinaia di immagini inviate dai lettori a questo scopo, dedicata al piccolo borgo vincitore.

VareseNews organizzerà inoltre un momento pubblico di premiazione.

