Arcumeggia, il fascino del borgo dipinto

Arcumeggia, Cerro di Laveno, Tornavento, Masciago Primo e Castello Cabiaglio: sono i cinque piccoli borghi finalisti del nostro concorso. In attesa della finalissima (il voto che porterà alla scelta del vincitore si aprirà lunedì 18 marzo) vi presentiamo brevemente le caratteristiche e le bellezze di ognuno di loro.

Arcumeggia è conosciuta in tutta la provincia e oltre come il “Borgo dipinto”. Frazione di Casalzuigno, si trova a cinque chilometri di curve in salita dal paese di fondovalle ed è unica nel suo genere. La sua caratteristica principale infatti è sulle sue pareti: le case sono affrescate con dipinti di noti pittori che hanno reso il borgo un museo a cielo aperto.

Dal 1956, l’ente provinciale per il turismo chiamò artisti di fama come Ferruccio Ferrazzi, Aldo Carpi, Sante Monachesi, Aligi Sassu, Ernesto Treccani, Achille Funi, Giuseppe Migneco, Gianni Dova, Gianfilippo Usellini, Innocente Salvini, Giovanni Brancaccio per citarne solo alcuni. I protagonisti negli anni infatti, furono molti.

Arcumeggia, incastonata tra le montagne della Valcuvia, resta quindi un posto unico dove si può vivere la tipica atmosfera del piccolo paese e scoprire storie antiche e moderne con i suoi dipinti.

L’unica attività che si trova girando per il borgo è la Locanda del Pittore, dove si può anche dormire mentre una piccola galleria d’arte vi regalerà qualche curiosità in più se siete degli amanti del tema. Da non perdere la piccola ma preziosa Chiesa di Sant’Antonio.

