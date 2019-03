Castello Cabiaglio, luogo di piccoli incanti

Arcumeggia, Cerro di Laveno, Tornavento, Masciago Primo e Castello Cabiaglio: sono i cinque piccoli borghi finalisti del nostro concorso. In attesa della finalissima (il voto che porterà alla scelta del vincitore si aprirà lunedì 18 marzo) vi presentiamo brevemente le caratteristiche e le bellezze di ognuno di loro.

Via Filarmonici, Via Borghetto, via Asilo…C’è chi, qui, ha lasciato il cuore, e chi viene a riprenderselo ogni weekend, o ancora persone amanti della meditazione ponderata che hanno preso la decisione della vita: trasferirsi in campagna.

Ed ecco che questo centro raccolto e coeso rappresenta una sintesi della tranquillità capace di catturare tanto visitatori quanto idee d’impresa, al lavoro sul concetto di accoglienza diffusa, sfruttando residenze di pregio.

Anche in questo una nuova forma di turismo si affaccia, quella poliedrica del breve buen ritiro da dove si arriva da ogni parte del mondo: racconti di turisti giapponesi ammaliati dal silenzio delle corti fra Casa Canobini-Rastelli, Casa Leoni, Rossi, De Rubeis e Palazzo Rionchelli; famiglie di viaggiatori russi che scelgono il piccolo centro della Valcuvia per scoprire il resto della Lombardia e la vicina Svizzera.

Storie vere di un passo destinato ad aprire, se ben governato, una stagione di grande interesse per questi luoghi immersi fra natura e storia.