Pro Patria, dopo la festa si torna in campo. Assalto al Pontedera

Dopo l’indigestione di storia ed essere stato travolto dall’affetto a teatro, Ivan Javorcic torna nel suo habitat naturale, quello del campo.

Domani – sabato 2 marzo ore 18.30 – la Pro Patria affronta la sua prima partita da centenaria e non ci sarà spazio per gli acciacchi della vecchiaia: «Sarà sicuramente complicato, perché ci troviamo davanti una squadra tosta, che ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato. Dal canto nostro noi siamo motivati a migliorare il nostro score in trasferta e testare il livello di maturità che abbiamo raggiunto».

Per quanto riguarda la tattica il croato prevede una gara di duelli: «Quando si gioca con sistemi a specchio è inevitabile. Dovremo essere bravi a far girare gli episodi dalla nostra parte, come all’andata».

Fuori dai convocati solo Gucci e Lombardoni, con un Le Noci non ancora al cento per cento, probabile vedere titolare la coppia Mastroianni-Santana. A difesa dei pali il “portiere di trasferta” Mangano. Da segnalare la condizione di Zaro, febbricitante, che comunque andrà in panchina. Infine un ultimo richiamo alla serata di ieri.

L’allenatore tigrotto ha confessato di aver provato «un mix tra imbarazzo e orgoglio. In quella sala mi sentivo piccolo a confronto di certi giganti del passato. Posso solo guadare dal basso la storia centenaria della società e sentirmi orgoglioso di farne parte in questo momento».

