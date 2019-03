Quasi due ore di concerto per i Maneskin a Fontaneto

Quasi due ore di concerto per i Maneskin al Phenomenon di Fontaneto D’Agogna. La band giovanile del momento, rivelazione di X-Factor 2017, riprende il tour italiano dopo il sold out in tutte le date invernali. E dopo il tour europeo che ha portato questi ragazzi, nemmeno ventenni, nelle principali città del continente.

La scaletta ha scaldato il pubblico, con tutti i brani originali del loro primo album “Il Ballo della vita”, già disco d’oro, oltre a eseguire altre cover che li hanno resi famosi già durante le esibizioni al talent show. I Maneskin sanno scaldare e provocare il giovane pubblico, anche raccontando se stessi e la loro voglia di “lasciare un segno”, sanno essere trasgressivi quanto basta, senza scadere nella volgarità. Canzone di chiusura la loro “Torna a casa”, con la quale hanno salutato il pubblico.