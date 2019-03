Questa notte scatta l’ora legale: alle 2 si spostano le lancette

Torna l’ora legale, che ormai dal 1965 segna per l’Italia il cambio di orario e, simbolicamente, l’inizio della bella stagione.

Nella notte di tra sabato 30 e domenica 31 marzo alle 2 in punto, le lancette si sposteranno avanti di un’ora, con il risultato che si dormirà un’ora in meno.

L’ora legale durerà fino a domenica 27 ottobre.

Il “rito” del cambio dell’ora sarà il penultimo per l’Italia. Si ripeterà l’anno prossimo poi, come deciso dal Parlamento europeo e salvo cambi di rotta, dal 2021 l’ora legale sarà abolita in tutti i Paesi dell’Unione.