Rkomi a Varese con “Dove gli occhi non arrivano”

Tanti i fan in fila di fronte allo spazio di Varese Dischi per incontrare Rkomi. L’artista ha presentato in anteprima il nuovo album “Dove gli occhi non arrivano”, un lavoro con tante collaborazioni di peso: da Elisa (al suo fianco nel primo singolo, “Blu”) a Jovanotti, passando Carl Brave, Ghali e Sfera Ebbasta.

Rkomi – anagramma di Mirko, classe 1994, è originario del quartiere popolare Calvairate – è uno dei nomi più promettenti per il futuro e uno dei volti di punta della nuova scena trap milanese. Il suo esordio nell’underground arriva nel 2014 con “Calvairate Mixtape” e lo porta a collaborare con i maggiori produttori della scena.