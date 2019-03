“Scavo come un archeologo” al Maba

Nuovo appuntamento con il ciclo di laboratori “Cosa c’è sotto? Cerca, scava e scoprirai”, promosso dal Maba, il Museo archeologico dei Bambini di Angera.

L’appuntamento è per domenica 17 marzo alle ore 15 nell’aula didattica di via Marconi 2, per “Scavo come un archeologo” con l’archeologa e arteterapeuta Melissa Proserpio.

Grazie alla cassa di simulazione di scavo, alle schede di Unità stratigrafica e alle diverse attrezzature proposte, i bambini potranno cimentarsi nell’esperienza della scoperta degli strati, del rinvenimento e dell’individuazione cronologica, della schedatura e della documentazione. Perché “noi archeologi usiamo strumenti da muratore, da pittore o dentista e tante parole strane, a volte incomprensibili, ma se vorrete provare, imparerete a muovervi e a parlare come noi“, scrive l’archeologa nella presentazione del laboratorio.

La partecipazione è gratuita ma è necessaria la prenotazione scrivendo a museo@comune.angera.it oppure telefonando al 320 4653416.

A seguire, alle ore 17.30 e per un pubblico adulto, la conferenza “Gli scavi ottocenteschi ad Angera: i protagonisti”, sempre a ingresso libero.