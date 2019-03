Schiaffo all’arbitro, squalifica fino a dicembre 2020

Domenica 24 febbraio, campo sportivo di Travedona Monate. Durante la sfida tra il Fucro, squadra di casa, e il Molde, una gara di bassa classifica di Terza Categoria, gli animi si sono surriscaldati a tal punto che un giocatore della squadra ospite ha dato uno schiaffo all’arbitro.

Il direttore di gara ha sospeso immediatamente la partita – che in quel momento era sul risultato di 3-2 -, e si è recato al pronto soccorso.

Riportato sul referto arbitrale quanto accaduto, la Delegazione Provinciale della Lega Nazionale Dilettanti ha deciso di punire sia il giocatore, squalificandolo fino al 31 dicembre 2020, sia la squadra ospite, dando partita persa.

Questo il comunicato della Delegazione Provinciale di Varese:

Gara del 24/ 2/2019 FULCRO TRAVEDONA MONATE – MOLDE Dalla lettura degli atti ufficiali di gara si è rilevato che al 42′ del S.T. il calciatore della Società MOLDE, colpiva con un violento schiaffo l’Arbitro provocandogli dolore. A causa di quanto avvenuto il D.d.G. sospendeva l’incontro sul risultato di 3-2 a favore della società FULCRO TRAVEDONA MONATE. Egli si recava successivamente al Pronto Soccorso per gli accertamenti del caso. Appare del tutto condivisibile la decisione del D.d.G. di sospendere la gara per il venir meno delle idonee condizioni psico-fisiche necessarie per il prosieguo della gara Tale condotta violenta, concretizzata in una azione connotata da una volontà aggressiva, implica l’applicazione dell’articolo 11/bis del Codice di Giustizio Sportiva.

Per tali motivi SI DELIBERA

a) di assegnare partita persa per 0-3 alla Società MOLDE

b) di squalificare a tutto il 31-12-2020 il calciatore

Si precisa inoltre che detta squalifica va inoltre considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative nei confronti della Società MOLDE di cui alla delibera n. 104 del Consiglio Federale F.I.G.C. (C.U. n. 256/A del 27/01/2016). Si ricorda tale sanzione prevede il versamento di una somma da parte della società MOLDE da calcolarsi moltiplicando il costo medio di gara del campionato di competenza per il numero delle partite casalinghe.