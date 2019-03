Seconda e Terza Categoria, le regine non perdono la testa

Giornata di campionato favorevole alle prime della classe. Sia nei due gironi di Seconda Categoria, sia in quello di Terza, non cambiano le posizioni di vertice.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE M

Basta una rete alla Nuova Fiamme Oro Ferno per passare in casa del Bienate Magnago e tenersi il primo posto. Tiene il passo la Crennese Gallaratese grazie alla vittoria 5-0 in casa della Virtus Cantalupo, così come l’Olgiatese che vince 2-0 in casa l’Airoldi. Risale la Pro Juventute grazie al 2-1 sulla Rescaldinese mentre frenano il Beata Giuliana, 2-2 contro il Kolbe, e il Gorla Minore, 1-1 contro l’Arnate. Successo 2-1 per il Lonate Pozzolo sulla Borsanese mentre il Samarate vince 1-0 lo sconto salvezza contro il Canegrate.

CLASSIFICA: Nuova Fiamme Oro Ferno 49; Crennese Gallaratese 48; Olgiatese 47; Bienate Magnago 44; Pro Juventute 37; Beata Giuliana 36; Gorla Minore, Lonate Pozzolo 34; Arnate 30; Borsanese 27; Kolbe 24; Airoldi 21, Canegrate 17; Samarate 16; Virtus Cantalupo 15; Rescaldinese 8.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE Z

Prosegue la marcia in vetta del San Michele che batte 3-1 il Ceresium Bisustum e tiene sei punti di vantaggio sul Bosto, che a sua volta passa 2-1 sul campo dell’Aurora Induno. Cuassese e Lonate Ceppino pareggiano 1-1 e perdono terreno mentre risale la Sommese grazie alla vittoria 2-0 sul campo della Lavena Tresiana. Il Cairate batte 3-2 il Caravate, la Calcinatese espugna 2-0 Laveno Mombello mentre il Sumirago in casa supera il Buguggiate: 1-0 il finale. Termina invece in parità (1-1) la sfida tra San Luigi Albizzate e Ternatese.

CLASSIFICA: San Michele 54; Bosto 48; Lonate Ceppino 46; Cuassese 43; Ceresium Bisustum, Sommese 40; Cairate 33; Aurora Induno, Caravate, Buguggiate 27; Laveno Mombello 26; Calcinatese 23; Ternatese 19; Lavena Tresiana, Sumirago 14; San Luigi Albizzate 11.

TERZA CATEGORIA

La France Sport rifila un netto 5-1 a domicilio al Don Bosco e rimane al primo posto. Rimane in scia la Malnatese grazie al 3-0 sulla Jeraghese, il Coarezza invece viene frenata sul 2-2 dagli Eagles. Ritorna a vincere la Pro Cittiglio grazie al 3-2 sul Fulcro Travedona, mentre termina 2-2 il derby tra Valcuviana e Rancio. Si mettono in tasca tre punti il Casbeno, che batte 4-0 l’Olona, la Casport, che supera 2-1 l’Angerese, e la Casmo, che ha la meglio 3-1 in casa del Molde.