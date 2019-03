Simba, Pumbaa e Timon tornano al teatro di Varese

Appuntamento con gli animali della savana domenica 31 marzo al teatro Openjobmetis di Varese. Torna, infatti, il Re Leone , con musiche originali, splendide scenografie e meravigliosi costumi. In scena la Compagnia Teatrale Santa Caterina di Colmegna, vincitrice di parecchi premi, che ha realizzato un bellissimo musical, carico di emozioni, ma anche di risate e divertimento.

Uno spettacolo che porterà gli spettatori nel mondo della savana, dove nasce il piccolo principe Simba, amatissimo dal padre il grande Re Mufasa, e dove è ambientata tutta la storia.

Nala, Pumbaa, Timon, Zazu, Scar e tutti gli altri personaggi sono magistralmente interpretati da un cast di attori che comprende anche tantissimi giovani e bambini, dando vita ad una performance frizzante e movimentata.

L’iniziativa è organizzata da Il Ponte del Sorriso per raccogliere fondi da destinare all’acquisto di due gastroscopi pediatrici per la Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale Del Ponte, diretta dal dr. Valerio Gentilino, un reparto in crescita.

Alla rappresentazione partecipa anche Sarah Maestri, in qualità di madrina dell’evento.

L’appuntamento è per domenica 31 Marzo al Teatro Openjobmetis di Varese alle ore 16.00, orario d’inizio del musical. Dalle ore 14.00 i volontari del Ponte del Sorriso organizzano laboratori creativi a tema.

L’ingresso è con biglietti della lotteria a 12 euro, che si possono prenotare al numero 0332 286946 oppure acquistare presso Varese Dischi Galleria Manzoni 3 Varese 0332-241056, Ninnamamma viale Garibaldi 91 Gavirate 0332-744805, oppure il giorno dello spettacolo a Teatro dalle ore 14.00.