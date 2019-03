Torino-Openjobmetis, c’è il pullman per i tifosi. Tre nuovi ingressi nel Consorzio

Il trust “Il basket siamo noi” ha aperto le iscrizioni per la trasferta a Torino al seguito della Openjobmetis, una partita che si giocherà domenica 7 aprile con contesa iniziale fissata per le ore 12.

Il programma prevede il ritrovo sul piazzale del palazzetto di Masnago alle 8,15 (partenza alle 8,30) e una fermata per far salire i tifosi che preferiscono partire da Gallarate (piazzale del negozio “Sorelle Ramonda” poco fuori dall’autostrada) alle 8,50. Dopo la partita i supporters biancorossi avranno la possibilità di una visita libera alla città sabauda: il pullman infatti ripartirà per Varese alle ore 18.

Il costo, che comprende sia il viaggio sia l’ingresso nel settore ospiti del PalaVela, è fissato in 35 euro per gli associati al trust e in 40 euro per i non soci (pagamento sul pullman). Per prenotare il posto è necessario scrivere una e-mail all’indirizzo info@ilbasketsiamonoi.it entro giovedì 4 aprile alle ore 12, ma è possibile iscriversi anche all’esterno della Enerxenia Arena in occasione della partita di domenica 31 tra Openjobmetis e Umana Venezia allo stand del trust posizionato all’ingresso parterre.

TRE NUOVI CONSORZIATI

Si allarga, nel frattempo, ulteriormente la base delle aziende che fanno parte del consorzio “Varese nel Cuore”, proprietario per il 95% della Pallacanestro Varese. È di oggi la notizia che al pool si sono aggiunte la Caporali Group, società con sede a Daverio operante nel settore degli ausili ortopedici, la Rh Engineering, azienda di Busto Arsizio che da oltre 30 anni fornisce alle imprese un servizio di progettazione e posa in opera di impianti elettrici e apparecchiature per automazioni industriali, e la 2r Investimenti, attività che si occupa di costruzione di edifici residenziali e non.