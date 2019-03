Torna Gomorra (senza Ciro)

Ci siamo. Comincia questa sera, venerdì 29 marzo su Sky Atlantic e Sky Cinema Uno (ore 21.15) la quarta stagione di Gomorra, la serie basata sul romanzo di Roberto Saviano che parla della lotta per il potere dei clan della camorra, tra Napoli e Secondigliano.

Dove eravamo rimasti? La scena che chiude la terza serie la ricordano tutti: Gennaro deve ammazzare Ciro (glielo ordina Sangueblù). I due amici fraterni si abbracciano e poi Genny gli spara. L’ultima scena è il corpo di Ciro l’Immortale che affonda nel mare del golfo di Napoli.

Insomma, un evento che dà la svolta alla serie (se volete ricostruire tutta la vicenda dall’inizio Il Post vi dà una mano con questo articolo )

E si riparte, da qui, dalla stessa notte della morte di Ciro: Napoli sta per cadere in una guerra aperta e Genny deve cercare in tutti i modi di mantenere gli equilibri per evitare che un nuovo conflitto scuota Napoli. Per questo decide di lasciare il suo regno a Patrizia, la compagna di Don Pietro Savastano, il boss dei boss ucciso da Ciro, permettendo a una nuova famiglia, i Levante, di prendere una posizione di rilievo nella scacchiera del potere.