Tornano i “Sabati del Sociale”. Tre incontri sull’attualità

Riprenderanno sabato 23 marzo i “Sabati del Sociale”, organizzati dalle Parrocchie malnatesi (Malnate, Gurone e San Salvatore) con il patrocinio del Comune.

Tre gli appuntamenti in calendario, nei quali verranno trattati temi diversi ma di stretta attualità.

Il primo incontro sarà sabato 23 marzo (ore 20.45) alla sede dell’Associazione “La Finestra” in via Di Vittorio. La serata avrà come tema: “Migranti in Italia Oggi”.

«Trovo questa iniziativa già presente in città; la faccio volentieri mia, immaginandola come un’occasione per “pensare insieme”, un’occasione preziosa per tutti. Un grazie a chi l’ha pensata e a quanti vi contribuiscono con il loro impegno e la loro presenza», il commento di Don Andrea.

Il programma: