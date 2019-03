Umberto Bossi dimesso dall’ospedale

Umberto Bossi è stato dimesso oggi, martedì dall’ospedale di Varese. Dovrà sottoporsi ad un periodo di cure riabilitative.

Il fondatore della lega Nord era stato ricoverato d’urgenza a seguito di un malore lo scorso 14 febbraio nella sua casa di Gemonio: era arrivato d’urgenza all’ospedale di Circolo a bordo di un elicottero medico e sottoposto ai primi accertamenti clinici.

Dopo i primi bollettini medici in cui si parlava di miglioramenti delle condizioni del Senatùr, Bossi era stato spostato dalla rianimazione – dove rimase per sette giorni – in altro reparto dell’ospedale di degenza generica: la famiglia chiese rispetto della privacy.

Poche le visite, tra cui il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, il governatore della Lombardia Attilio Fontana e Giuseppe Leoni.