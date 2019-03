Vergiatese, ritorno in vetta

Continuano i cambi di padrone in Promozione. La Rhodense cade e la Vergiatese non si fa scappare l’occasione di mettere in atto il contro-sorpasso. In Prima Categoria si riaprono i giochi per il primo posto dopo la sconfitta del Cas

PROMOZIONE

Dopo aver vinto nettamente sette giorni fa lo scontro diretto ed essersi presa il primo posto, la Rhodense cade inaspettatamente in casa contro l’Uboldese e si ritrova terza in classifica. Si riprende la vetta la Vergiatese grazie alla vittoria 4-1 di Muggiò, mentre il Morazzone batte 2-1 la Lentatese e aggancia la seconda piazza, ma avendo sugli arancioni il vantaggio degli scontri diretti. Il Gavirate espugna 3-2 il campo del Cob 91 e si conferma quarta forza del girone, tenendo a distanza la Base 96, vittoriosa 1-0 contro la Besnatese, e l’Olimpia, che a Ponte Tresa ha regolato 4-1 l’Fbc Saronno. Tre punti per il Meda grazie al 2-1 sull’Universal Solaro, termina senza reti la sfida tra Fagnano e Guanzatese.

CLASSIFICA: Vergiatese 51; Morazzone, Rhodense 49; Gavirate 45; Base 96 39; Olimpia 38; Meda 36; Universal Solaro 35; Guanzatese 31; Cob 91, Muggiò 30; Besnatese, Uboldese 28; Fagnano 25; Fbc Saronno 19; Lentatese 18.

PRIMA CATEGORIA

Tutto riaperto. Il Cas, che sembrava aver dato una spallata al campionato, perde 1-0 ad Arsago Seprio e vede farsi sotto tutte le avversarie. Il Gorla Maggiore è ora distante un solo punto dalla capolista dopo il successo 1-0 sull’Antoniana. Accorciano anche la Folgore Legnano, che passa 3-1 a Ispra, e l’Aurora Cantalupo, che espugna 2-0 il campo del San Marco. Tre punti anche per la Vanzaghellese, vittoriosa 2-1 sulla Valceresio. Risale il Cantello Berfortese grazie al 3-2 sul Tre Valli, il Tradate si porta a casa il bottino pieno da Brebbia con il 2-1 finale, larghissima invece la vittoria della Solbiatese Insubria, 6-0 sul Luino Maccagno.