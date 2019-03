Il vicesindaco scende in campo: sarà Alessandro Giuliani il candidato di “Bene Comune”

Sarà Alessandro Giuliani, attuale vicesindaco e assessore a urbanistica, lavori pubblici ed energia del Comune di Travedona Monate, a candidarsi a sindaco per le prossime elezioni amministrative alla guida della lista “Bene Comune”.

Giuliani scioglie ufficialmente ogni riserva e si prepara a scendere in campo per cercare di portare avanti l’esperienza amministrativa dell’attuale gruppo di maggioranza che sostiene il sindaco Andrea Colombo.

Al suo fianco, secondo le prime informazioni, si presenteranno i rappresentanti dell’attuale maggioranza, insieme ad un gruppo di persone provenienti da esperienze diverse “ma accomunati dall’interesse per il proprio territorio”.

«Ritengo sia doveroso dare continuità alle attività intraprese dall’attuale Amministrazione, ma è giunto anche il momento di rinvigorire il gruppo, ricercando l’equilibrio tra esperienza e forze nuove – spiega Giuliani -. Le persone che faranno parte del gruppo rappresentano eccellenti esempi di valore umano, professionale e onestà e sono fiero di condividere con loro l’appartenenza alla lista Bene Comune. Ringrazio il Sindaco Andrea Colombo, mio amico da oltre quarant’anni, per il lavoro svolto in tutti questi anni a servizio della nostra Comunità, per la sua disponibilità nei confronti di tutti, sicuro e grato per l’appoggio che darà per Bene Comune».

Il quadro politico in vista delle elezioni comunali sembra dunque delinearsi in un corsa a due (LEGGI QUI).