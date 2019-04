Alla Pallacanestro Varese la finalissima del Trofeo Garbosi

È la Pallacanestro Varese ad aggiudicarsi il derby contro i cugini del Robur et Fides nella finalissima del Trofeo Garbosi Under 14. La finale, giocata come sempre al Palazzetto di Masnago si è conclusa con il punteggio di 65 a 48. Le altre finali sono state vinte dai francesi del “Frency Fenoms” che hanno superato la Pallacanestro Varese 67 a 56 nella categoria Under 13 mentre l’Olimpia Milano si è imposta sui francesi del Franchy Phenoms 63 a 48 negli Under 12.

La premiazione finale delle squadre, con tutti i gruppi presenti sul parquet, ha concluso la quarantesima edizione del torneo pasquale dedicato al basket giovanile.

E questa sera al palasport di Malnate la finalissima del torneo Giovani Leggende tra gli americani dell’Ohio e i tedeschi dell’Urspring. In campo alle ore 21